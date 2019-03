Weer meer drugsafval gedumpt, gemeenten vrezen kosten

Zelf maken

Dat er meer drugsafval wordt gedumpt, heeft volgens de politie meerdere oorzaken. De grondstoffen die nodig zijn om xtc en speed te maken, zijn inmiddels verboden en mogen niet meer worden geïmporteerd.

Daarom maken criminelen die grondstoffen nu zelf van weer andere chemicaliën. De productie van die grondstoffen levert extra afval op, dat ook weer gedumpt wordt.

"Als je bepaalde chemische stoffen verbiedt, maak je het moeilijker voor criminelen", zegt Max Daniel, hoofd operatieën bij de politie. "Maar dat het leidt tot meer chemisch afval, is iets waar we nooit bij hebben stilgestaan."

Gierputten

De politie denkt ook dat er simpelweg meer xtc wordt geproduceerd. "Het is echt niet alleen afval uit het zuiden van het land", zegt Daniel. "Wij hebben het idee dat er overal in het land labs staan, omdat het zo winstgevend is." Ook is de registratie van dumpingen verbeterd.

Het drugsafval wordt langs de weg of in natuurgebieden achtergelaten, in gierputten gestort, geloosd op het water of in het riool, en soms ook vanuit rondrijdende busjes weggelekt op de weg.

De politie zegt zich de komende tijd nog meer te richten op de aanpak van synthetische drugs. Niet alleen moeten productie- en opslaglocaties worden opgespoord, de politie wil ook achter de geldstromen van criminelen aan.