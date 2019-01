Gelderland stelt subsidie beschikbaar voor opruimen drugsafval

De provincie Gelderland gaat bijspringen als grondeigenaren op kosten worden gejaagd door drugsafval. Er is een potje van ruim 255.000 euro voor beschikbaar gesteld.

Grondeigenaren bij wie drugsafval op het terrein wordt gedumpt, krijgen van de provincie maximaal de helft van de opruimkosten vergoed. De regeling gaat waarschijnlijk begin mei in, en geldt voor iedereen die sinds 1 januari met dit probleem te maken heeft gehad, meldt Omroep Gelderland.

Landelijke regeling

Het gaat om een tussenoplossing. De provincie wil eigenlijk dat het Rijk bijspringt als het gaat om het opruimen van chemisch afval van illegale drugslabs. Tot voor kort was dat ook zo, maar de subsidieregeling van het Rijk liep eind 2017 af.

Er is sindsdien nog geen akkoord bereikt over een nieuwe landelijke regeling. Ook in Utrecht, Zuid-Holland en Drenthe zijn de provincies inmiddels zelf met een voorlopige regeling gekomen om grondeigenaren tegemoet te komen.

Duizenden euro's schade

Jaarlijks wordt er een paar honderd keer drugsafval gedumpt in Nederland. Het gaat meestal om vaten met daarin de chemicaliƫn die overblijven bij de productie van synthetische drugs, zoals xtc of speed. De stoffen zijn schadelijk voor het milieu en worden daarom zo snel mogelijk opgeruimd.

Daar moet een gespecialiseerd bedrijf voor in actie komen en de kosten lopen al snel op naar zo'n 10.000 euro. Als de grond gesaneerd moet worden, kan de rekening zelfs verdubbelen. Landeigenaren draaien op voor die kosten.