In het Limburgse Maria Hoop is vanochtend een grote hoeveelheid drugsafval gevonden. Het gaat om 85 jerrycans met elk 25 liter chemisch afval dat afkomstig is van de productie van synthetische drugs.

De vaten zijn achtergelaten in de berm, vlak bij een sloot. Enkele jerrycans lagen op hun kant, daar is vloeistof uitgelekt, meldt 1Limburg.

De politie heeft het terrein afgezet. Ze doet verder geen mededelingen over de vondst.