Onwetende grondeigenaren hoeven opruimen drugsafval niet te betalen

Gemeenten mogen de rekening voor het opruimen van drugsafval niet neerleggen bij een grondeigenaar als die niet van het afval afwist. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak over drugsafval in Nuenen.

Op een weiland in de Brabantse plaats werd twee keer gevaarlijk drugsafval gevonden. De gemeente ruimde dat snel op en stuurde de rekening van 26.000 euro naar de grondeigenaren.

Dat had niet gemoeten, zegt de Raad van State. De eigenaren konden niet weten dat er drugsafval was gedumpt en zijn dus onschuldig. "De zorgplicht gaat niet zo ver dat de eigenaar van een perceel al in overtreding is zodra, zoals hier, een onbekende derde een milieudelict begaat op dat perceel zonder dat de eigenaar daarvan op de hoogte is", schrijft de Raad.

'In het algemene belang'

De grondeigenaren waren eerder naar de rechter gestapt en kregen daar gelijk. De gemeente ging in hoger beroep, maar is bij de Raad van State opnieuw in het ongelijk gesteld.

De burgemeester van Nuenen zei vorig jaar dat hij niet twijfelt aan de onschuld van de grondeigenaren. Hij wilde dat de Raad van State zich hier "in het algemene belang" over zou uitspreken.

De zaak betekent volgens de Raad van State niet dat gemeentes de opruimkosten voor alle drugsdumpingen moeten betalen. Maar onder welke omstandigheden eigenaren wél moeten betalen, wilde een woordvoerder geen uitspraken doen.

Voorlopige regeling

Er wordt al jarenlang gediscussieerd over wie het opruimen van drugsafval moet betalen. Tot eind 2017 konden grondeigenaren nog aanspraak maken op een subsidieregeling van het Rijk, maar daarna moesten ze zelf de rekening betalen. Zeker vier provincies hebben inmiddels zelf een voorlopige regeling getroffen om grondeigenaren tegemoet te komen.

Jaarlijks wordt er in Nederland een paar honderd keer drugsafval gedumpt. Meestal gaat het om vaten met daarin de chemicaliën die overblijven na de productie van drugs.