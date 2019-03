Trump-aanhanger bekent schuld aan bompakketjes

De man die is opgepakt omdat hij bompakketjes verstuurde naar tegenstanders van president Trump, heeft schuld bekend. Tegen een Amerikaanse rechter zei hij dat hij spijt heeft van zijn daad.

De 57-jarige Cesar Sayoc, een fervent Trump-aanhanger, verstuurde de zestien pakketjes vlak voor de tussentijdse verkiezingen vorig jaar. Eerst kwam een pakket aan bij de progressieve filantroop George Soros, later volgden Hillary Clinton, oud-president Obama en andere prominente Democratische politici. Ook twee kantoren van CNN waren doelwit.

Het land was vijf dagen in de greep van de pakketjes. Door vingerafdrukken en dna-sporen kwam de politie Sayoc op het spoor. Toen hij werd gearresteerd, woonde hij in zijn busje, dat beplakt was met allerlei pro-Trump-stickers.

Vuurwerkkruit

"Het spijt me echt heel erg", zei Sayoc tegen de rechter. Hij was geƫmotioneerd en sprak soms zo zacht dat de rechter hem moest vragen zijn antwoorden te herhalen.

Sayoc vertelde ook dat het nooit zijn bedoeling was dat de pakketjes, nepbommen met vuurwerkkruit en glasscherven, zouden afgaan. Wel nam hij bewust het risico dat dat zou gebeuren.

Het proces tegen Sayoc gaat in juli verder. Hij kan levenslang krijgen voor zijn daden.