Weer verdacht pakketje bestemd voor CNN ontdekt

In een postkantoor in Atlanta is opnieuw een verdacht pakketje onderschept dat voor CNN bestemd was. Volgens de FBI zag het pakketje "er net zo uit als de andere".

De politiedienst doelt op de bompakketjes die vorige week op verschillende plaatsen in de VS werden onderschept. Twee daarvan waren voor de CNN-redactie in New York bestemd. In Atlanta staat het hoofdkwartier van CNN.

CNN-topman Zucker meldde de vondst van een nieuw verdacht pakketje in een e-mail aan het personeel. Daarin stond dat alle voor CNN bedoelde post voor bezorging elders wordt onderzocht.

Verdachte

Vandaag verschijnt in Florida de man voor de rechter die ervan wordt verdacht dat hij de verzender van de verdachte pakketjes is. Ze bleken een metalen buis te bevatten met een explosieve stof erin. Behalve voor CNN waren de pakketjes voor politici van de Democratische Partij en andere critici van president Trump bestemd.

De man die vrijdag werd opgepakt, is een 56-jarige Trump-aanhanger met een lang strafblad. Mogelijk heeft hij ook het vandaag ontdekte pakketje verstuurd. De politie houdt er rekening meer dat er nog meer pakketjes opduiken.