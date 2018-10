Verdachte pakjes VS bevatten echte explosieven

48 jaar cel

Minister Sessions van Justitie zei dat Sayoc van vijf misdaden wordt beschuldigd, waaronder het bedreigen van een oud-president en het versturen van explosieven. Bij een veroordeling kan hij maximaal 48 jaar cel krijgen. "Zulke wetteloosheid tolereren wij niet, en politiek geweld al helemaal niet", zei Sessions.

President Trump noemde het versturen van de bompakketjes eerder op de dag verachtelijk. "Het hoort niet thuis in ons land", zei hij. "Politiek geweld kunnen we nooit toestaan in de VS. En ik doe er alles aan om het tegen te gaan."

Stickers

Over een motief is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat Sayoc grote bewondering heeft voor president Trump. Zo was zijn busje geplakt met stickers van de president. Ook waren er afbeeldingen te zien met de tekst "CNN Sucks" en eentje met een vizier gericht op het hoofd van Hillary Clinton.

Sayoc heeft een crimineel verleden en werd meerdere keren opgepakt. Een keer werd hij verdacht van het dreigen met een bom.