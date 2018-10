'Explosief in brievenbus miljardair George Soros'

Bij een huis van de Hongaars-Amerikaanse zakenman George Soros in New York is een explosief gevonden. Een medewerker van de miljardair vond het pakje in de brievenbus bij het huis, meldt The New York Times. Hij verplaatste het pakket naar een bosrijke omgeving en belde de politie.

De explosievenopruimingsdienst heeft het explosief vervolgens gecontroleerd laten ontploffen. Soros zelf was niet thuis. De FBI is een onderzoek gestart.

Soros verdiende zijn vermogen met een hedgefonds. Tegenwoordig is hij vooral filantroop en politiek actief. Zo doneert hij regelmatig aan democratische partijen en heeft hij miljarden gestoken in initiatieven die opkomen voor burgerrechten, persvrijheid, onderwijs en vluchtelingen.

In de clinch

Door zijn opvattingen ligt hij behoorlijk overhoop met de Hongaarse premier Orbán, die een nationalistische koers vaart en fel tegen opvang van vluchtelingen is.

Orbán voerde in verkiezingstijd fel campagne tegen Soros en betitelde zijn organisatie als een bedreiging van de nationale veiligheid. Hij kondigde wetgeving aan waardoor stichtingen als die van Soros zo'n 25 procent belasting moesten gaan betalen over donaties uit het buitenland. Daarop besloot Soros zijn kantoor in Boedapest te sluiten.