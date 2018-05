Open Society Foundation van George Soros sluit kantoor Boedapest

De Open Society Foundation van de Hongaars-Amerikaanse zakenman George Soros verplaatst zijn vestiging in Hongarije van Boedapest naar Berlijn. De reden is de toenemende politieke en juridische onderdrukking in Hongarije, meldt de stichting op zijn website.

"De Hongaarse regering heeft ons werk belasterd en burgerrechten onderdrukt voor eigen gewin, daarbij gebruikmakend van tactieken die binnen de Europese Unie nooit eerder werden vertoond", zegt de voorzitter van de stichting. "Het is onmogelijk geworden om ons personeel en onze activiteiten te beschermen tegen de willekeurige maatregelen van de regering."

De Open Society Foundation ondersteunt onder meer organisaties die opkomen voor burgerrechten, persvrijheid, goed onderwijs en vluchtelingen. Vooral dat laatste valt slecht in nationalistische kringen, met name in Oost-Europa.

In Hongarije kwam de stichting in botsing met de regering van premier Orban, die al jaren aan de macht is. In de campagne voor de verkiezingen van vorige maand gaf Órban Soros de schuld van reeks aan misstanden in de Hongaarse samenleving. Hij kondigde speciale wetgeving tegen organisaties als die van Soros aan, die als een bedreiging van de nationale veiligheid worden betiteld. Die zouden onder meer 25 procent belasting moeten gaan betalen over donaties uit het buitenland.