Dit is de Forum-kiezer en zo ziet de rest van de stemmers eruit

De hoogste opkomst in dertig jaar en een nieuwe grootste partij in de Eerste Kamer: de Provinciale Statenverkiezingen geven bijzondere resultaten. Is dit vooral te danken aan de jongeren? Stemden mannen of vrouwen vaker? En hoe staat het met het opleidingsniveau van de kiezers?

Op basis van een enquête door onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS kunnen we nauwkeurig in kaart brengen wie op welke partij hebben gestemd.

De Forum-stemmer

We beginnen met de stemmers die Forum voor Democratie aan de verkiezingswinst hebben geholpen. Partijleider Baudet blijkt weinig jonge kiezers te trekken, hij moet het vooral hebben van de kiezers tussen de 35 en 64 jaar. Ook de 65-plussers zijn in ruime mate vertegenwoordigd.

Forum voor Democratie is ook de partij die de meeste mannen wist te bereiken. Daar staat dan tegenover dat maar een derde van de stemmers op FvD vrouw is. Verder is een derde van de kiezers hoogopgeleid, een kwart is laagopgeleid, de rest van de kiezers ligt daar tussen.