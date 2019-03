Zege Forum voor Democratie ongekend: 'Dit doet denken aan intrede LPF'

Het wordt de komende tijd interessant om te zien of het de partij gelukt is om in korte tijd de goede mensen te vinden voor de gewonnen zetels in de Provinciale Staten en de Senaat. De jonge partij is erin geslaagd om in korte tijd een organisatie in alle provincies op te bouwen. Baudet heeft in heel hoog tempo samen met twee vertrouwelingen speeddates gedaan met allerlei mensen die graag de Provinciale Staten in willen, zegt Fresen.

"Nu komen die toch behoorlijk massaal in de Staten overal in het land. Het gaat er nu om te kijken of dat inderdaad ook de goede keuzes zijn, de goede kandidaten. Of dat we daar, zoals je hier en daar ook al hoort, toestanden gaan krijgen als destijds bij de LPF. Baudet zegt: nee, die fouten van toen gaan we nu niet maken. Maar dat moeten we dus zien."