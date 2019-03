Ministers en partijen bespreken aanslag Utrecht en gevolgen verkiezingen

Naar aanleiding van de aanslag in Utrecht is premier Rutte vanochtend rond 09.00 uur voor overleg bijeengekomen met onder anderen de ministers Ollongren van Binnenlandse Zaken en Grapperhaus van Justitie. Daarna, rond 10.30 uur, is op het ministerie van Algemene Zaken een tweede bijeenkomst, het wekelijkse veiligheidsoverleg met de inlichtingendiensten en de politietop. Dat staat ook in het teken van de aanslag.

Ook vandaag zijn er nog veel vragen naar aanleiding van dat incident. Onder meer over de slachtoffers, de motieven van de waarschijnlijke dader, de mogelijke hulp die hij heeft gehad en de gevolgen voor de Provinciale Statenverkiezingen van morgen.

Wat tot nu toe bekend is, is dat er bij de aanslag in de Utrechtse tram drie doden vielen. Vijf mensen raakten gewond, van wie drie ernstig. De hoofdverdachte, Gökmen T. zit vast, net als twee andere verdachten. Op welke manier de twee anderen mogelijk bij de aanslag betrokken waren, is nog onduidelijk.

Verkiezingen

Over de Provinciale Statenverkiezingen zei premier Rutte gisteren al dat uitstel niet aan de orde is. Wel is de campagne sinds gisteren opgeschort en is nog niet bekend of die vandaag wordt hervat. Naar verwachting zullen partijen vanochtend onderling contact hebben over het al dan niet hervatten van de campagne.

PVV-leider Wilders wil dat er vandaag in de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over de aanslag. Als er voldoende steun is voor dat debat, zou de Kamer Rutte kunnen bevragen over zijn optreden gisteren. Het is nog onduidelijk of voldoende andere partijen vandaag zo'n debat willen.

Net als het al dan niet hervatten van de verkiezingscampagne, kan een Kamerdebat gevolgen hebben voor het NOS-slotdebat, dat traditioneel de avond voor de verkiezingen wordt gehouden.

Herdenking

Wat wel bekend is, is dat om 14.00 uur de slachtoffers van de aanslag worden herdacht in de Tweede Kamer, waar tegelijk wordt stilgestaan bij de aanslag in Christchurch, in Nieuw-Zeeland. Ook hangen de vlaggen op overheidsgebouwen vandaag halfstok. De gemeente Utrecht is nog met nabestaanden en betrokkenen in overleg over een mogelijke lokale herdenking.

Volg het liveblog voor het laatste nieuws over de aanslag in Utrecht.