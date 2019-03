Halsema in gesprek met ouders Haga Lyceum: 'Zet zelf het bestuur af'

Dertig tot veertig ouders van scholieren van het omstreden Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam hebben gisteravond gesproken met burgemeester Femke Halsema en wethouder Marjolein Moorman. Op de Amsterdamse school worden volgens de AIVD leerlingen beïnvloed door leraren die contacten onderhouden met terroristen.

Halsema en Moorman zeiden dat ze niet verder willen werken met het huidige bestuur. "We willen dat er goed openbaar, controleerbaar onderwijs wordt gegeven. Daarom moet het bestuur opstappen."

Tijdens de informatieavond werden de ouders onder meer geadviseerd om zelf te proberen van het bestuur af te komen. "Zij kunnen dat doen via de medezeggenschapsraad of via de ouderraad. Uiteindelijk is het de school van de ouders en de kinderen", zei Moorman.

De burgemeester en wethouder willen de school vooralsnog niet sluiten. Een bevoegdheid die de gemeente overigens niet heeft. Wel zijn de gemeentelijke subsidies bevroren totdat het bestuur opstapt.

'Prettig verlopen'

De informatiebijeenkomst zou eigenlijk dinsdag plaatsvinden, maar werd toen afgelast vanwege een te hoge opkomst. De gemeente had toen rekening gehouden met 250 belangstellenden, maar dat waren er veel meer.

Volgens de burgemeester is het ditmaal goed verlopen. "Lang niet alle ouders waren er, maar er waren er wel wat en daar hebben we eigenlijk best prettig mee kunnen praten", zei Halsema tegen NH nieuws.

Een aantal ouders verliet de zaal vlak voordat de bijeenkomst begon. Ze vonden dat de bijeenkomst op te korte termijn was gepland. "We zijn gekomen namens de ouderraad, om ons even netjes af te melden bij de burgemeester. We willen absoluut met haar in dialoog en haar verhaal horen. Daarom nodigen we haar graag volgende week uit voor een gesprek", zei een van hen tegen NOS.

Onderwijsinspectie

Actualiteitenrubriek EenVandaag meldde gisteren dat de onderwijsinspectie de school in een conceptrapport positief beoordeelt. Zo schrijft de Inspectie het "een compliment waard te vinden dat bestuur en school, slechts een jaar na de start van de school, alle onderzochte standaarden op voldoende niveau hebben weten te krijgen".

Het rapport is niet uitgebracht na de waarschuwingen van de NCTV, heeft de inspectie volgens het tv-programma bevestigd. Het onderzoek door de inspectie is een paar maanden verlengd.