Voorlichtingsavond Haga Lyceum te druk bezocht en daarom afgeblazen

Een informatiebijeenkomst van de gemeente Amsterdam voor ouders van leerlingen van het in opspraak geraakte Cornelius Haga Lyceum is afgelast vanwege een te hoge opkomst. Morgen volgt een nieuwe voorlichtingsavond.

De gemeente had rekening gehouden met 250 belangstellenden, maar dat waren er veel meer. "We zijn een beetje verbaasd over het grote aantal", zei burgemeester Halsema, die met de ouders in gesprek zou gaan. "Maar het blijkt ook dat er mensen vanuit allerlei steden op af zijn gekomen. Dat hadden we niet voorzien."

Nadat de zaal was volgelopen, ging de deur dicht en werden mensen die nog buiten stonden weggestuurd. De ouders die al binnen waren, pikten dat niet en stapten op: