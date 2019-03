Amerikanen houden omstreden Boeing-toestel vooralsnog in de lucht

De lijst met landen die de omstreden Boeing 737 MAX 8 uit hun luchtruim bannen wordt steeds langer. Ook de Verenigde Arabische Emiraten, Nieuw-Zeeland en Fiji houden het toestel aan de grond. Aanleiding is de crash van zo'n type toestel in Ethiopiƫ waarbij zondag 157 passagiers omkwamen.

Een van de weinige landen die het toestel in de lucht houden is de Verenigde Staten. Gisteren belde Boeing-ceo Dennis Muilenburg hoogstpersoonlijk met de Amerikaanse president Donald Trump om hier op aan te dringen.

'De MAX is veilig'

Volgens de topman van de vliegtuigbouwer is er ook na twee dodelijk ongelukken in vijf maanden tijd niet genoeg reden om het omstreden toestel uit het luchtruim te weren. Tegenover Trump benadrukte hij dat "de MAX een veilig vliegtuig is".

Toch besloten veel landen de afgelopen dagen om hun luchtruim voor de Boeing 737 MAX te sluiten. Na landen als China en Indonesiƫ wordt het toestel van Boeing sinds gisteravond ook niet meer binnen de EU toegelaten. In totaal staat nu twee derde van alle 737 MAX 8-vliegtuigen ter wereld aan de grond.

Volgens The New York Times is de Verenigde Staten altijd terughoudend in het weren van bepaalde vliegtuigen als het om veiligheid gaat. Omdat er vooralsnog geen ongeregeldheden met het toestel gevonden zijn vindt de Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA dat de Boeing 737 MAX 8 gewoon "luchtwaardig" is. Andere landen houden het toestel aan de grond als voorzorgsmaatregel.

In oktober stortte er ook zo'n toestel in Jakarta neer. Beide toestellen waren gloednieuw en bij beide crashes kwamen alle passagiers om het leven.