OM: Ridouan T. mogelijk betrokken bij aanslag op De Telegraaf

Het Openbaar Ministerie houdt er sterk rekening mee dat de voortvluchtige crimineel Ridouan T. opdracht heeft gegeven voor de aanslag op het kantoor van De Telegraaf. Dat bevestigt het OM na berichtgeving in die krant. T. is nog geen verdachte in deze zaak.

Afgelopen zomer ramde een bestelbusje twee keer de pui van het Telegraaf-kantoor in Amsterdam. Daarna werd de auto in brand gestoken.

Het OM zou T. op het spoor zijn gekomen nadat versleutelde Pretty Good Privacy-telefoons (PGP) waren gekraakt, waardoor miljoenen berichten van criminelen gelezen konden worden. Dat zou betekenen dat er in de kringen van T. gesproken is over de aanslag.

T. wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij zeker zeven moordopdrachten in het Nederlands-Marokkaanse criminele milieu, waarvan drie liquidaties daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Elf verdachten uit T.'s netwerk zijn opgepakt.

Publiekelijk berecht

T.'s advocaat Inez Weski kan niet inhoudelijk op de Telegraaf-aanslag ingaan, omdat het OM nog geen "inzicht heeft gegeven in de verdenkingen". Zij noemt het in strijd met de internationale regelgeving dat T. "publiekelijk wordt berecht". Het OM zegt dat het de voortgang van het onderzoek met De Telegraaf heeft besproken omdat de krant slachtoffer is.

Een paar dagen voor de aanval op De Telegraaf werd het nabijgelegen kantoor van de Panorama bestookt met een raketwerper. Beide media waren bezig met artikelen over T., maar de recherche heeft nog geen verband gevonden tussen de twee aanslagen. Voor de Panorama-beschieting werden vrij snel drie verdachten aangehouden. Ze zijn gelieerd aan motorclub Caloh Wagoh.