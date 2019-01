OM vindt nog eens een miljoen aan versleutelde berichten criminelen

Nader onderzoek van twee servers met versleutelde berichten van PGP-telefoons heeft het Openbaar Ministerie een schat aan nieuwe informatie opgeleverd. Het gaat om meer dan een miljoen berichten van criminelen die gebruikt kunnen worden bij tientallen strafzaken.

PGP staat voor Pretty Good Privacy. Met zogenoemde cryptotelefoons kunnen via dit systeem versleutelde (mail)berichten worden verstuurd. Vooral in criminele kringen zijn de PGP's populair omdat ze door het OM en politie nauwelijks te kraken zijn.

Maar twee servers, die in 2016 werden opgespoord in Canada en Costa Rica, gaven hun versleutelde geheimen wel prijs. Een speciaal team van de Landelijke Recherche, Team High Tech Crime, is verder in de servers gaan zoeken en vond nog eens meer dan een miljoen nieuwe berichten.

Liquidaties

"Die berichten zijn een bevestiging van wat we eerder hebben gevonden", zegt Martijn Egberts, landelijk cybercrime-officier van het OM. "Ze gaan over liquidaties en voorbereidingshandelingen daarvoor, over grote drugsonderzoeken en afpersing. Heftige berichten."

Een aantal van de recent gevonden berichten is al gebruikt in rechtszaken, zoals: "Vriend, ik ben vorige week de hele middag ondervraagd door de politie en ik denk dat mijn telefoon wordt afgeluisterd... ik dacht dat we professionals waren!!! Ik heb alles voor jullie opgelost!!!"

In een moordonderzoek schreef een opdrachtgever: "Als jullie hem op klaarlichte dag doen, worden jullie allemaal goed beloond."

Vergismoorden

Dat soort berichten is waardevol voor het OM. "Uiteindelijk komen door die berichten kopstukken uit de liquidatiewereld naar voren die we op een andere manier niet in beeld hadden gekregen", zegt Egberts. "Ook hebben we op basis van dit soort bewijsmateriaal mensen kunnen aanhouden in de zaak van een van de vergismoorden."

De nieuwe berichten kunnen volgens Egberts ook leiden tot een doorbraak in oudere zaken.