OM: aanslag op Panoramakantoor was aanval op persvrijheid

De beschieting van het gebouw van Panorama met een raketwerper was een gerichte aanval op de persvrijheid. Dat zei het Openbaar Ministerie vandaag op de eerste zitting in de zaak tegen drie mannen die betrokken zouden zijn geweest bij de aanslag in juni. Ze zijn gelieerd aan motorclub Caloh Wagoh.

Een van hen wordt beschouwd als organisator, een tweede als schutter en een derde man zou de vluchtauto hebben bestuurd. Omdat ze volgens het OM samen optrokken, wordt hun alledrie hetzelfde ten laste gelegd, waaronder poging tot moord.

Het OM gaat ervan uit dat Panorama het doelwit was van de beschieting. "Dat heeft te maken met publicaties van dit tijdschrift over georganiseerde misdaad en de recente bedreiging van misdaadjournalisten", zei officier van justitie Cnossen. "De impact blijft ook niet beperkt tot dit blad. Dit is een aanslag op de persvrijheid in Nederland."

Glassplintertjes

De politie was voor de aanslag al getipt dat leden van motorclub Caloh Wagoh mogelijk een ernstig misdrijf voorbereidden. Een observatieteam zag hen een paar uur voor de beschieting bij het kantoorpand aan de Teleportboulevard.

"Het was volstrekt onduidelijk wat voor misdrijf de verdachten van plan waren te plegen en wanneer dat zou moeten gaan gebeuren", zei officier van justitie Caroline Cnossen. "Daarom is er op dat moment voor gekozen om niet in te grijpen."

Bewijs dat deze drie mannen bij de aanslag betrokken waren, haalt het OM onder meer uit camerabeelden, telefoontaps en glassplinters uit een ruit die bij de beschieting is gesneuveld. De splintertjes zijn teruggevonden in auto's van de verdachten.

'Slechte film'

Een 45-jarige man uit Spijkenisse zou de granaat hebben afgevuurd. De mogelijke organisator, de 42-jarige Richard Z. uit Woerden, zei na de beschieting tegen iemand aan de telefoon: "Papa heeft zijn ding gedaan." Zelf beweert hij dat dat over seks ging. Hij ontkent, net als alle andere verdachten, iets met de aanslag te maken te hebben.

"Er wordt vrij gemakkelijk gesproken over een aanslag op de persvrijheid en een raketaanval op Panorama", zei zijn raadsman Ronald van der Horst. "Dat blijkt nergens uit."

De drie mannen vinden dat ze ten onrechte als verdachte worden aangewezen. Van der Horst: "Mijn cliƫnt heeft het gevoel dat hij in een slechte film terecht is gekomen."

Alle drie de verdachten blijven voorlopig vastzitten.