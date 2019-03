Noord-Korea bereidt mogelijk rakettest voor, blijkt uit satellietbeelden

Noord-Korea bereidt mogelijk een test voor met een ruimteraket of een nieuwe intercontinentale raket. Dat zeggen experts tegen de Amerikaanse publieke radiozender NPR. Die heeft satellietbeelden gepubliceerd van een fabriek ten noorden van Pyongyang, waar Noord-Korea eerder intercontinentale raketten en raketten voor satellietlanceringen bouwde.

Op de beelden van de fabriek in Sanumdong, gemaakt op 22 februari, is te zien dat er grote voertuigen bij het complex staan. Ook zijn er hijskranen en treinwagons te zien. In het verleden wees dat soort activiteit bij raketbases en wapenfabrieken vaak op een aanstaande raketlancering. Experts achten het waarschijnlijk dat het ditmaal om een satellietlancering gaat.

"Alles bij elkaar lijkt het erop dat Noord-Korea een raket aan het bouwen is", zegt directeur Jeffrey Lewis van het East Asia Nonproliferation Project aan het Middlebury Institute of International Studies tegen NPR. Volgens hem valt niet vast te stellen of het gaat om een militaire raket of een ruimtevaartproject. Wanneer een lancering zou kunnen plaatsvinden, is ook onduidelijk.

Satellietlancering

Een andere Noord-Korea-expert, Melissa Hanham van de One Earth Future Foundation, zegt dat uit de beelden valt op te maken dat een trein is vertrokken vanuit Sanumdong. "Maar ik heb helaas geen röntgenogen waarmee ik kan zien wat er in de trein zit."

Mogelijk is de trein onderweg naar het test- en lanceercentrum Sohae, ook bekend als Tongchang-ri, waar in het verleden is gepoogd satellieten te lanceren. Verschillende Amerikaanse denktanks en de Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten zeiden eerder deze week dat het er alle schijn van heeft dat daar een lanceerplatform wordt herbouwd.

Trump

Het nieuws over de mogelijke test van Noord-Korea volgt kort op de top van de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim in Hanoi. Hoewel zij daar geen akkoord bereikten, zou een Noord-Koreaanse rakettest, ook als het gaat om een satelliet, tegen het zere been zijn van de Verenigde Staten.

"Ik zou verrast zijn, op een negatieve manier, als hij iets deed dat niet past binnen onze verstandhouding. Maar we zullen zien wat er gebeurt", zei president Trump gisteren over een mogelijke rakettest door Kim Jong-un. "Ik zou zeer teleurgesteld zijn als ik een test zou zien."