Noord-Korea bouwt weer aan 'opgegeven' lanceerinstallatie

Noord-Korea lijkt te zijn begonnen met het herstel van een lanceerinstallatie die eigenlijk zou worden ontmanteld. Amerikaanse deskundigen komen tot die conclusie na het bekijken van satellietbeelden. Gisteren had Zuid-Korea al gezegd dat er gebouwd wordt bij de lanceerinstallatie Tongchang-ri.

Op de laatste satellietfoto van het terrein zijn onder meer twee bouwkranen te zien, die er op een foto van twee weken eerder niet stonden. De Zuid-Koreaanse inlichtingendienst en Amerikaanse Korea-watchers leiden daar uit af dat de werkzaamheden zijn gestart tussen 16 februari en 2 maart, dus net voor of precies rond de ontmoeting van Kim Jong-un met president Trump in Hanoi. Die was op 27 en 28 februari.

Tongchang-ri is een lanceerinstallatie en een testlocatie voor langeafstandsraketten. De demontage van het complex begon kort nadat de Verenigde Staten en Noord-Korea vorig jaar onderhandelingen begonnen over denuclearisatie. De ontmanteling werd gezien als blijk van goede wil van Noord-Korea, maar volgens Amerikaanse media werd het werk al na een paar maanden stilgelegd.

Geen akkoord

De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Bolton zegt dat de Verenigde Staten nieuwe sancties gaan instellen als Noord-Korea zijn nucleaire programma niet opgeeft. Gesprekken over het einde van het Noord-Koreaanse programma leverden vorige week in Hanoi niets op; Kim en Trump gingen toen zonder akkoord uit elkaar.