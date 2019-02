Geen akkoord op top Trump en Kim, sancties vormden struikelblok

"Het waren twee heel interessante dagen, maar soms moet je weglopen", zei Trump verder. "Er lagen documenten om te ondertekenen, dat had ik kunnen doen. Maar ik doe het liever goed, dan snel."

Hij benadrukte dat zijn verhouding met Kim goed is en dat hij een gouden toekomst voor Noord-Korea voorziet. "Het land heeft heel veel potentieel, echt heel veel." Trump benadrukte dat het afscheid hartelijk was, maar zei ook dat hij geen toezegging heeft gedaan over een volgende ontmoeting.

Geen reactie van Noord-Korea

De tweede dag van de top in de Vietnamese hoofdstad liep anders dan verwacht. Eigenlijk zouden beide leiders samen lunchen, maar ze kwamen niet opdagen. Vervolgens zei het Witte Huis dat Trump zijn persconferentie zou geven op het moment dat eigenlijk het ondertekenen van een slotverklaring stond gepland.

De Noord-Koreaanse delegatie heeft nog niet gereageerd op het vroegtijdig beƫindigen van de top.