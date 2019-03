Islamitische school Amsterdam werd al langer in de gaten gehouden

Politici in Den Haag en de gemeente Amsterdam hebben al jaren problemen met de Stichting Islamitisch Onderwijs, de Amsterdamse stichting achter het Cornelius Haga Lyceum. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwde vanmiddag dat leerlingen van die middelbare school worden beïnvloed door leraren die contact onderhouden met terroristen.

Het Cornelius Haga Lyceum opende zijn deuren in 2017, na een jarenlange strijd met de politiek. Toenmalig staatssecretaris Dekker van Onderwijs en de gemeente Amsterdam weigerden de oprichting van de school jarenlang te subsidiëren.

Steun aan IS

De belangrijkste reden voor de weigering van de overheid was een Facebookbericht van een toenmalig bestuurslid van de stichting. Hij schreef in 2014 dat hij terreurgroep IS steunt: "Leve ISIS en insjallah op naar Bagdad om dat schorem aldaar aan te pakken."

De man legde zijn functie neer, maar Dekker nam het de andere bestuursleden kwalijk dat ze in het openbaar geen afstand zouden hebben genomen van die uitspraak. Ook zouden ze hebben geweigerd mee te werken aan een onderzoek van de Onderwijsinspectie.