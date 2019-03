PS19: wat heeft de provincie te maken met de landelijke politiek?

Hoe worden de broze vaasjes gemaakt die volgens premier Rutte zo lijken op Nederland? De VVD-leider hoopt daar vandaag achter te komen bij een producent van Delfts blauw in Putten. Ook PvdA-leider Asscher is op pad, hij zoekt kiezers op in Wijk aan Zee.

Het moge duidelijk zijn: het is verkiezingstijd. Op woensdag 20 maart kiezen we nieuwe volksvertegenwoordigers voor de provincie. En dus niet voor de Tweede Kamer, maar toch zien we ook landelijke politici het land in trekken.

Wat de provinciale verkiezingen met Den Haag te maken hebben, leggen we uit in deze video: