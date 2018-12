Rutte vraagt in advertentie Nederlanders om 'broze bezit' te beschermen

VVD-leider en premier Rutte heeft in een paginagrote advertentie in het AD de bevolking opgeroepen om Nederland te beschermen. Hij zegt dat Nederland een "teer bezit" is van alle Nederlanders.

"Dat bezit is broos, is breekbaar. Heus, het kan ook kapot gaan", zo schrijft Rutte in de advertentie. Hij vergelijkt Nederland met een vaasje dat kan sneuvelen en wijst naar Groot-Brittannië. "Nu zitten ze daar in de chaos."

In de twaalf alinea's tellende brief wil Rutte duidelijk maken dat Nederland een "geweldig land" is, waar compromissen gesloten zijn om moeilijke problemen op te lossen. "Meestal sluit ik compromissen, doe ik water bij de wijn. Want altijd voel ik de verantwoordelijkheid om het vaasje vast te houden."

Start campagne

De advertentie is alleen ondertekend met Mark Rutte en het blijft in het midden of hij zijn brief heeft geschreven in zijn functie als VVD-leider of als premier, al is de open brief overigens wel op de website van de VVD gezet en niet op de site van het ministerie van Algemene Zaken.

Rutte rept niet over verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Europarlement, in het voorjaar van 2019. NOS-verslaggever Xander van der Wulp ziet de oproep wel als een start van de verkiezingscampagne van Rutte. "En misschien wil hij ook wel een beetje draagvlak creëren voor de klimaatmaatregelen waarvan ook mensen van zijn partij zich afvragen of het wel allemaal moet."

Broze bezit

Van der Wulp zegt dat de advertentie een voorbeeld is van de "dit is een gaaf-land-doctrine" van Rutte. "Hij wil zijn tegenstanders verslaan met positiviteit en optimisme."

Rutte noemt het gemakkelijk om verschillen uit te vergroten tot harde tegenstellingen, zoals volgens hem bij de sinterklaasoptochten en de zwartepietendiscussie is gebeurd. "Daarom wil ik met deze brief de onuitgesproken afspraak die we met elkaar hebben, om samen dat broze bezit te beschermen - eens uitspreken.

Het is niet de eerste keer dat Rutte een open brief gebruikt om een boodschap over te brengen. Begin 2017 zei Rutte dat iedereen die de fundamentele waarden van Nederland afwijst, beter kon vertrekken. Die oproep kwam eind januari, ruim twee maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen.