Facebook verwijdert account anti-islamactivist Tommy Robinson

Facebook heeft het account van de Britse anti-islamactivist Tommy Robinson verwijderd. Volgens het techbedrijf heeft hij de grenzen van de vrije meningsuiting overschreden. Robinsons account is ook niet meer te zien op Instagram, dat eigendom is van Facebook.

In een verklaring zegt Facebook dat het bedrijf de grens tussen vrije meningsuiting en haatzaaien goed in de gaten houdt en er veel waarde aan hecht dat normen worden nageleefd. "Tommy Robinsons Facebook-pagina heeft deze normen herhaaldelijk overschreden, door materiaal te posten waarin de-humaniserende taal wordt gebruikt en waarin wordt opgeroepen tot geweld tegen moslims."

Robinson stelt dat hij geen regels heeft overtreden en dat "mensen versteld zullen staan van deze censuur". De 36-jarige Brit is mede-oprichter van de extreemrechtse en anti-islamitische English Defence League. In 2013 verliet hij de organisatie.

Veroordeling

Robinson werd vorig jaar veroordeeld tot dertien maanden cel voor het maken van opnamen bij een rechtbank, waar een zedenzaak aan de gang was tegen 29 Brits-Pakistaanse verdachten. Hij werd aangehouden voor het verstoren van de openbare orde en opruiing.

Enkele maanden later kwam hij op borgtocht vrij. Een rechter bepaalde dat in zijn proces fouten zijn gemaakt en dat Robinson de nieuwe behandeling van zijn zaak in vrijheid mag afwachten.

Over de arrestatie van Robinson kondigde de rechter een publicatieverbod af, waar in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten met verontwaardiging op werd gereageerd.

Duizenden Britten demonstreerden voor de vrijlating van Robinson, net als Geert Wilders. De PVV-leider sprak bij een betoging duizenden demonstranten toe.