Verontwaardiging over publicatieverbod na oppakken Britse activist

In het Verenigd Koninkrijk wordt verontwaardigd gereageerd op het besluit van een rechter om de media te verbieden te publiceren over de veroordeling van anti-islamactivist Tommy Robinson. Die kreeg vrijdag dertien maanden cel nadat hij als burgerjournalist opnamen had gemaakt bij een rechtbank, waar een zedenzaak bezig was tegen 29 Brits-Pakistaanse mannen.

Robinson werd opgepakt wegens verstoring van de openbare orde en opruiing. Honderden mensen demonstreerden afgelopen weekend in Londen voor de vrijlating van Robinson.

Volgens de rechter mochten de deelnemers aan het zedenproces niet worden lastiggevallen. Media-aandacht zou de jury in de zaak kunnen beïnvloeden, redeneerde de rechter. Ook op sociale media is veel ophef over de zaak. Zowel in linkse als rechtse kringen is verontwaardiging over de censuur. Het publicatieverbod wordt onder meer omschreven als "Noord-Koreaanse toestanden".

Wilders

De 35-jarige Tommy Robinson, wiens echte naam Stephen Yaxley-Lennon is, is mede-oprichter van de British Defence League, een extreemrechtse anti-islamitische organisatie. Vorig jaar werd hij al eens opgepakt en veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf toen hij in Canterbury filmde bij een zedenzaak.

Ook in Nederland is onbegrip over de gang van zaken. PVV-leider Geert Wilders heeft schriftelijke vragen gestuurd aan minister Blok van Buitenlandse Zaken over de veroordeling van Robinson. Hij verzoekt Blok onder meer contact op te nemen met diens Britse collega.