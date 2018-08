Anti-islamactivist Tommy Robinson op borgtocht vrij

De Britse anti-islamactivist Tommy Robinson is op borgtocht vrijgelaten uit de gevangenis. Een rechter in Londen heeft bepaald dat in zijn proces fouten zijn gemaakt en dat hij daarom de nieuwe behandeling van zijn zaak in vrijheid mag afwachten.

Robinson werd eind mei aangehouden bij de rechtbank in Leeds nadat hij met zijn telefoon opnamen had gemaakt van de aankomst van enkele Brits-Pakistaanse verdachten in een verkrachtingszaak. Dat wordt in Groot-Brittanniƫ beschouwd als verstoring van de rechtsgang, maar leidt zelden tot een veroordeling.

Maar Robinson kreeg dertien maanden cel, omdat hij vlak ervoor al een voorwaardelijke gevangenisstraf had gekregen voor eenzelfde delict. De rechtbank bepaalde dat de activist zeker de helft van de straf moest uitzitten. Wat er nu met de resterende maanden gaat gebeuren, is niet bekend.

Protest

Tegen de veroordeling van Robinson is fel geprotesteerd. Zijn aanhangers beschouwen het als een poging van de Britse regering om hem monddood te maken. Dat traditionele media eerst bijna geen aandacht besteedden aan de zaak, zagen ze als bevestiging daarvan.

PVV-leider Geert Wilders ging in juni naar Londen om Robinson te steunen. Hij hield een toespraak tijdens een demonstratie.

Ook zou een hoge medewerker van de Amerikaanse president Trump met de Britse ambassadeur in Washington over de kwestie gesproken hebben en hebben aangedrongen op de vrijlating van Robinson.

Robinson is een van de oprichters van de extreem-rechtse English Defence League. In 2013 brak hij met deze organisatie.