Knoops over terugnemen IS-strijders: 'Nederland kan nu moed en durf tonen'

Trump zegt dat er op dit moment 800 IS-strijders uit Europa vastzitten in gevangenenkampen in de regio. Als de landen ze niet opnemen, is er volgens hem geen goed alternatief.

Knoops: "Europa had geen exit-strategie voorafgaand aan de interventie in Syrië en Irak. Terwijl je op je vingers kan natellen dat je krijgsgevangenen gaat maken. Waarom is daar niet over nagedacht?"

De reden van landen om geen strijders terug te nemen is vooral de vrees voor aanslagen. Het is moeilijk om iemand te veroordelen voor daden gepleegd in een oorlogsgebied ver weg. En als een strijder niet wordt veroordeeld, staat hij op straat, in zijn land van herkomst.