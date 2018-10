Nederland raakte gaandeweg controle kwijt over NLA-programma

Een deel van de steungoederen die Nederland naar Syrische opstandelingen stuurde, zou in handen zijn gekomen van terreurbeweging Jabhat al-Nusra. Dat vertellen betrokkenen en oud-medewerkers van de bedrijven die het steunprogramma in Syrië namens Nederland uitvoerden, aan Nieuwsuur en Trouw. De bedoeling was juist dat het steunprogramma "gematigde" strijdgroepen zou versterken.

Jabhat al-Nusra, de Syrische variant van al-Qaida, zou de Nederlandse goederen in de meeste gevallen in beslag hebben genomen. Al-Nusra is een van de sterkste strijdgroepen in het door oppositiegroeperingen gedomineerde gebied in Syrië. Maar er ook zouden strijders vrijwillig goederen met de terreurgroep hebben gedeeld.

Het kabinet hield de namen van de organisaties die het steunprogramma voor Nederland uitvoerden om "veiligheidsredenen" tot nu toe geheim. Nieuwsuur en Trouw ontdekten dat het gaat om het Amerikaanse 'Creative Associates International' en het Turkse 'Candor'. Twee commerciële bedrijven die de afgelopen jaren vanuit het Stabiliteitsfonds miljoenen euro's van Nederland ontvingen.

Dat het kabinet de bedrijven geheim hield is opmerkelijk, omdat de subsidieverstrekking aan de betreffende organisaties gewoon te vinden is in de Rijksbegroting. Creative ontving ruim 13 miljoen euro; Candor ruim 3 miljoen.