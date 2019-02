Trumps dreigement aan Europa om IS-strijders op te nemen raakt gevoelige snaar

Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk (VK) worstelt nog met wat de beste aanpak is van Britse jihadisten in Syrië. Het officiële beleid is om deze strijders in het Midden-Oosten te laten berechten. Strafvervolging in eigen land is lastig volgens de overheid, omdat bewijs van misdaden moeilijk te vergaren is.

Maar de discussie over terugkeren lijkt in een stroomversnelling geraakt. Aanleiding is de zaak rondom de 19-jarige Syriëganger Shamima Begum. Zij was op haar 15e naar het kalifaat afgereisd en is nu bevallen van een kind in een Syrisch vluchtelingenkamp. Ze wil samen met haar baby terug naar Groot-Brittannië.

"Ik kan niet voor altijd in dit kamp blijven", zei Begum in een interview vandaag met persbureau AP: