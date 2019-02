Wilders wil Denk de Tweede Kamer, de provincie en de gemeenteraad uit

Denk-leider Kuzu zegt in een reactie dat de PVV zich steeds meer ontpopt als een partij voor de vrijheidsbeperking. "Je ziet dat hij het in de Kamer niet voor elkaar krijgt om ons de mond te snoeren, nu probeert hij het via de grondwet en dat gaat hem ook niet lukken", zegt Kuzu.

Kuzu heeft een dubbele nationaliteit en hij is niet de enige in de Tweede Kamer. "Dus het gaat niet alleen om Denk of om mij als persoon", zegt hij. "Het gaat om meerdere mensen die actief zijn in de politiek. Dat zijn mensen die dag in dag uit proberen een bijdrage te leveren in gemeenteland, in provincieland, in de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer, in Europa, op een democratische manier."

Wilders vindt dat mensen met een dubbel paspoort niet goed voor de Nederlandse belangen op kunnen komen, maar dat vindt Kuzu onzin. "Het gaat om het gedrag dat iemand vertoont. En als we kijken naar het gedrag, dan zien we dat meneer Wilders in de afgelopen periode vaker op de Israëlische ambassade was dan in de Tweede Kamer."