Turkse regeringskrant valt Tweede Kamerleden aan

De Turkse regeringsgezinde krant Sabah, de grootste van het land, valt vijf leden van de Tweede Kamer aan op hun steun voor het voorstel om het bloedbad onder Armeniërs in het begin van de 20ste eeuw als genocide te bestempelen. De krant schrijft dat de Kamerleden met deze "schandalige beslissing Turkije hebben verraden".

De Kamerleden in kwestie zijn Nederlanders van Turkse afkomst: Yesilgöz van de VVD, de SP'ers Lacin en Karabulut en van GroenLinks Özdil en Özütok.

Kuzu

Het Kamerlid Kuzu van Denk heeft in een interview met de Turkse televisie gezegd dat hij de genocide-erkenning in een ander daglicht ziet. Hij ziet het vooral als een stunt "om zieltjes te winnen met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Kuzu zegt dat "de erkenning van zoiets onaanvaardbaar is voor ons, en dat de Turks-Nederlandse kandidaten nu duidelijk moeten maken aan welke kant ze staan".