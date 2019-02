Maar één klacht tegen politie over etnisch profileren terecht bevonden

De politie heeft het afgelopen jaar één klacht over etnisch profileren gegrond verklaard. In totaal kreeg de politie 43 klachten van mensen die zich vanwege hun afkomst benadeeld voelden. Dat aantal is vergelijkbaar met het jaar ervoor.

Na een klacht gaat de politie altijd in gesprek met de betrokkene. Als dat niets oplost, buigt een onafhankelijke klachtencommissie zich over de zaak. Die adviseert de politieleiding hoe de klacht moet worden afgehandeld.

In één geval erkende de politie dat er sprake was van etnisch profileren. Zeven klachten zijn nog in behandeling. De rest werd beoordeeld als niet terecht of kon niet behandeld worden, bijvoorbeeld omdat de klager onbereikbaar was of de klacht introk.

De meeste meldingen van etnisch profileren kwamen binnen via de site van de politie. Sinds december 2016 kunnen mensen ook klachten over etnisch profileren melden via de politie-app, maar dat gebeurde het afgelopen jaar slechts twee keer.