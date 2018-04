Politie kreeg vorig jaar 46 meldingen van etnisch profileren

De politie heeft in ruim een jaar tijd 46 meldingen ontvangen van mensen die het gevoel hadden dat hun achtergrond een rol speelde bij een politiecontrole. Sinds december 2016 kan daar melding van worden gemaakt via een speciale app.

Volgens Peter Slort, portefeuillehouder diversiteit bij de politie, is dat aantal relatief laag "ten opzichte van de naar schatting tienduizenden controles die wij jaarlijks doen".

Wel benadrukt hij dat de 46 meldingen niet representatief zijn voor het werkelijke aantal. "Er zullen bijvoorbeeld mensen zijn die geen klacht indienen, omdat ze niet geloven dat de politie er ook echt iets mee doet."

Volgens Slort is dat wel het geval. Na een klacht volgt een "zorgvuldige procedure" waarbij een melding in behandeling wordt genomen of afvalt. Van de 46 klachten van vorig jaar vielen er acht af.

De politie is met 31 mensen in gesprek gegaan over hun klacht. Daarvan zijn er nog vijf in behandeling. Slort is tevreden met de app, omdat die inzicht geeft in een probleem waar de politie tot voor kort nog maar weinig van wist, vooral als het gaat om de omvang. "Het heeft incidenteel succes, maar etnisch profileren maakt vooral veel kapot", aldus Slort.

Typhoon en Kenneth Vermeer

In 2016 ontstond ophef over etnisch profileren door de politie nadat rapper Typhoon en Feyenoordkeeper Kenneth Vermeer staande werden gehouden op basis van hun huidskleur en dure auto. Sindsdien heeft thema bijzondere aandacht bij de politie.

In december begon een proef waarbij agenten op straat via een app kunnen zien of een auto al door een andere agent is staande gehouden en of daarbij wat is gevonden.