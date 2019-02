Na VS zegt ook Rusland wapenakkoord uit Koude Oorlog op

Ook Rusland beëindigt het uit de Koude Oorlog stammende INF-verdrag, nadat de Verenigde Staten gisteren hadden aangekondigd dit vandaag te zullen doen. Er geldt een opzegtermijn van zes maanden.

Daarnaast gaat Rusland beginnen met het maken van nieuwe raketten, waaronder supersonische, heeft president Poetin aangekondigd. Tegelijkertijd zegt het Kremlin dat Rusland wil voorkomen dat het opnieuw in een dure wapenwedloop wordt gezogen.

Volgens Poetin zullen geen middellangeafstandsraketten in het Europese gedeelte van Rusland of elders worden geplaatst, tenzij de VS zulke raketten in Europa plaatst. Poetin wil vooralsnog geen ontwapeningsgesprekken met Washington. Hij zegt te willen wachten tot de geesten in de VS rijp zijn voor een gelijkwaardige en zinvolle dialoog.

Kruisraket

In het Intermediate-Range Nuclear Forces-verdrag uit 1987 staat dat het ontwikkelen van een raket met een bereik van 500 tot 5500 kilometer verboden is. Het verbiedt nucleaire en conventionele middellangeafstandsraketten voor beide landen en luidde het einde in van de wapenwedloop van de Koude Oorlog.

De VS beëindigt het verdrag omdat Rusland tegen de afspraken in een kruisraket zou hebben ontwikkeld met een reikwijdte tussen de 500 en 5500 kilometer. Die claim wordt ondersteund door verschillende NAVO-lidstaten, waaronder Nederland. Rusland spreekt tegen dat het de afspraken schendt.

China

China roept Washington en Moskou op om het verdrag in stand te houden. "China dringt er bij de VS en Rusland op aan om verschillen op te lossen door constructieve dialoog", staat in een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens overheidsbronnen werd de stap van de VS mede ingegeven door de vrees voor China, dat niet is gebonden aan het INF-verdrag. Trump vindt het "onacceptabel" dat China en Rusland wapens bouwen, terwijl de VS zich aan de afspraken houdt. Het oude verdrag opzeggen maakt mogelijk de weg vrij voor nieuwe afspraken, inclusief China, is de gedachte.