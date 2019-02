'Na opzeggen INF-verdrag door Trump is wapenwedloop terug van weggeweest'

Het INF-wapenverdrag was in 1987 historisch en zorgde voor stabiliteit in Europa. De Sovjet-Unie en Verenigde Staten stopten met de productie van nucleaire middellangeafstandsraketten, maar vandaag besloot de Amerikaanse president Donald Trump dit verdrag stop te zetten. Critici zijn bang dat we hierdoor terugkeren naar de overheersende dreiging van de jaren 80.

"De echte gevolgen moeten we nog zien", zegt Sico van der Meer, onderzoeker aan Instituut Clingendael op het gebied van niet-conventionele wapens. "Maar dit verdrag was een rem op het type wapens dat ze niet mochten bouwen. Met het opzeggen van dit verdrag hebben beide landen de handen weer vrij. Nu is de wapenwedloop terug van weggeweest."

Historisch

In de jaren 80 bleven de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie raketten bouwen om elkaar te kunnen overtroeven. Europa werd met de plaatsing van honderden nucleaire middellangeafstandsraketten ongevraagd onderdeel van de strijd tussen de wereldmachten.

Met de ondertekening van het INF-verdrag in 1987 gingen de landen akkoord dat dit type raket niet meer gebouwd mocht worden. Bestaande raketten werden vernietigd. Het historische verdrag, dat een einde maakte aan de wapenwedloop van de Koude Oorlog, werd ondertekend door Amerikaans president Ronald Reagan en Sovjet-leider Michail Gorbatsjov.

In overtreding

De huidige president Trump dreigt al sinds oktober met het stopzetten van het verdrag, omdat Rusland zich volgens hem niet aan de regels houdt. Onderwerp van het conflict is een Russische kruisraket waar de Amerikanen in 2017 al melding van maakten. In 2014 had de regering-Obama al geprotesteerd toen deze raket nog in een testfase zat. De Amerikaanse president is er, ondanks waarschuwingen dat het stopzetten van dit verdrag desastreus kan uitpakken, nu klaar mee.