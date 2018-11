Nederland heeft bewijs voor verboden kruisraket in Rusland

De Nederlandse regering heeft informatie dat Rusland daadwerkelijk een verboden kruisraket heeft ontwikkeld. Het gaat om een SSC-8-raket die een bereik heeft van meer dan 500 kilometer. Dit blijkt uit een brief van de ministers Blok van Buitenlandse Zaken en Bijleveld van Defensie.

Rusland schendt hiermee het belangrijke INF-verdrag, dat meer dan dertig jaar geleden werd getekend en waarmee een punt werd gezet achter de Koude Oorlog. In het verdrag staat dat het ontwikkelen van een raket met een bereik van meer dan 500 kilometer verboden is.

"Nederland kan eigenstandig bevestigen dat Rusland een grondgelanceerd kruisvluchtwapen heeft ontwikkeld en op dit moment introduceert", schrijven de ministers aan de Tweede Kamer. Ze baseren zich op "inlichtingen", maar in de brief wordt daar verder geen informatie over gegeven.

Gevaar

De Russen zijn al langer bezig met de testfase. Sinds 2013 dringen de Verenigde Staten, Nederland en andere NAVO-landen bij Moskou aan op transparantie over de raket en wijzen ze op het gevaar ervan voor de veiligheid in Europa. Eerst ontkende Rusland het bestaan van de raket, later zei de regering dat het INF-verdrag niet werd geschonden omdat de raketten niet zo'n groot bereik hadden, schrijven Blok en Bijleveld.

De ministers vinden dat de schending veroordeeld moet worden, maar willen het verdrag wel overeind houden.

De Amerikaanse president Trump heeft al gedreigd om het INF-verdrag op te zeggen omdat Rusland zich niet aan de afspraken houdt.