Trump dreigt met opzeggen kernrakettenverdrag

President Trump dreigt het verdrag met Rusland over kernraketten voor de korte en middellange afstand (500-5000 kilometer) op te zeggen. Trump zegt dat Rusland zich niet aan de afspraken houdt, zonder een verdere toelichting te geven.

"We beƫindigen het akkoord en gaan deze wapens produceren", zei Trump. Alleen als Rusland en ook China een nieuw verdrag willen sluiten, wil hij zijn plan schrappen.

De beschuldiging is niet nieuw. Zo maakte de Amerikaanse regering vorig jaar melding van een nieuw type Russische kruisraket. In 2014 had de regering-Obama al geprotesteerd, toen deze raket nog in een testfase zat.

Het INF-verdrag is sinds 1 juni 1988 van kracht. Dat was het resultaat van onderhandelingen tussen de toenmalige Amerikaanse president Reagan en de secretaris-generaal van de Sovjet-Unie Gorbatsjov. Het verbiedt het bezit, produceren en testen van raketten met dit bereik, die vanaf de grond worden afgeschoten.