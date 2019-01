Schade door wolven wordt de komende drie jaar vergoed

Door wolven aangerichte schade in Nederland wordt in ieder geval de komende drie jaar vergoed. Afschot van wolven is alleen in uiterste nood een optie. Dat staat in het Interprovinciale Wolvenplan dat vandaag is vastgesteld.

De schadevergoeding is er voor zowel veehouders als hobbyboeren. In het plan staat ook welke maatregelen houders van dieren kunnen nemen om schade door wolven te voorkomen of te beperken.

Het Wolvenplan treedt in werking als de wolf zich permanent in Nederland heeft gevestigd. Dat is nu nog niet het geval, al wordt onderzoek gedaan naar een wolvin op de Veluwe. Dna-tests moeten duidelijk maken of de wolvin die daar regelmatig wordt gesignaleerd, zich daar ook heeft gevestigd.

"Hebben we de zekerheid, dan gaan we in overleg met zowel schapen- als hobbyboeren, betrokken gemeenten en terreinbeheerders", zei Peter Drenth, gedeputeerde bij de provincie Gelderland, in het radioprogramma Nieuws en Co. "Dan moeten we eigenlijk gaan leren hoe we het gaan aanpakken. Want de wolf is natuurlijk heel lang weggeweest en eigenlijk weet niemand wat we nu precies moeten doen."

Ecoducten

"Dat wolven effect hebben, weten we", zegt Drenth. "Als preventieve maatregel zou je bijvoorbeeld een hek kunnen plaatsen. Maar we hebben op de Veluwe heel veel geïnvesteerd in ecoducten zodat dieren overal kunnen komen, en hekken passen daar dan weer niet. Dat is dus een vraagstuk."

Het afschieten van de wolf, een optie die boeren graag open willen houden, is in het Wolvenplan alleen aan de orde als het echt niet anders kan. "De wolf is een beschermde soort en mag dus niet zomaar worden afgeschoten", zegt Drenth. "Het is een ultieme stap. Pas als andere maatregelen niet helpen, of als de veiligheid van mensen in het geding is, is afschieten aan de orde."

Landbouworganisatie LTO had hogere verwachtingen van het Wolvenplan. "Een heleboel zaken zijn nog onduidelijk. Er zijn geen kaders en je weet niet wat je op welk moment als veehouder kunt doen als er wolven zijn", zegt bestuurder Ben Haarman.

Communicatie

De Land- en Tuinbouworganisatie maakt zich zorgen over de communicatie als ergens een wolf is gesignaleerd. Zwervende wolven kunnen per dag makkelijk een afstand van 50 tot 70 kilometer afleggen. "Hoe zorg je dat iedereen weet dat er een wolf in de buurt is en wat ieders taak is bij een incident?"

Ook is het niet duidelijk wat er na de periode van drie jaar gebeurt, als schades door wolven niet meer automatisch worden vergoed. Provincies mogen afzonderlijk besluiten nemen over preventiemaatregelen, zeker als de wolf op de grens van twee provincies loopt.

"Er is nog veel onduidelijk", zegt Haarman. "Er moet nog veel gebeuren voordat boeren weten waar ze aan toe zijn."

Discussie

De discussie over de aanpak van wolven in Nederland woedt al enige tijd. LTO wil een het aantal wolven beperken, terwijl de organisatie Wolven in Nederland juist denkt dat de risico's die wolven met zich meebrengen klein zijn. Gevestigde wolven leven volgens de organisatie een veel teruggetrokkener bestaan en jagen op wilde zwijnen en reeën, niet op schapen.