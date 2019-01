LTO wil teveel aan wolven in Nederland afschieten

In boerenkringen zijn grote zorgen over de terugkeer van de wolf. In 2018 zijn meer dan 150 stuks vee - vooral schapen - doodgebeten door rondzwervende wolven. Bij schapenhouder Christian Kalter uit het Overijsselse Wijhe werden in juni vorig jaar 31 schapen doodgebeten door een wolf.

Volgens hem is er voor de wolf in Nederland geen ruimte. "Honderdvijftig jaar geleden hebben ze de wolf verjaagd omdat er geen plaats voor was en er grote problemen waren. De Nederlandse bevolking is intussen meer dan verdubbeld, er is gewoon geen plek."

Ook de Nederlandse Jagersvereniging vindt dat Nederland te druk is voor de wolf. Directeur Laurens Hoedemaker: "Het Oostvaardersplassen-debacle heeft ons geleerd dat als er dieren komen, ze zich gaan voortplanten met als gevolg dat er conflicten ontstaan."

Wild

De wolf heeft in Europa een beschermde status. Het afschieten van wolven is verboden. LTO Nederland wil dat Nederland internationaal afspraken gaat maken om die status aan te passen. "Het probleem doet zich niet alleen hier voor, maar ook in Duitsland, Frankrijk en Spanje. We zouden het niveau van bescherming een tandje moeten terugbrengen zodat je kunt handhaven", zegt Haarman.

Natuurbeschermers zien niets in het afschieten van de wolf. Volgens boswachter Mirte Kruit van Natuurmonumenten zijn het vooral zwervende wolven die vee aanvallen, anders dan de wolvin die op de Veluwe een eigen territorium heeft, "Sinds de wolvin zich op de Veluwe heeft gevestigd, heeft ze geen schapen meer gepakt. Ze heeft zich volledig gefocust op wild."

Boswachter Mirte Kruit van Natuurmonumenten geeft in de video hieronder tips over wat je moet doen als je een wolf tegenkomt.