'Neem snel maatregelen tegen de wolf'

Steeds meer schapenhouders in de grensregio hebben te maken met dieren die door wolven worden gedood. Volgens hobbyboer Eise Boersma uit het Drentse Benneveld, die eerder dit jaar zes rasschapen verloor, zijn er meer wolven in Nederland actief dan men wil zeggen.

Het vermoeden van Boersma is niet zo verwonderlijk als je direct een paar kilometer verderop over de grens kijkt. In de Duitse deelstaat Nedersaksen hoort de wolf er al jaren helemaal bij. Zo'n twintig wolfroedels - met in totaal tussen de 200 tot 250 wolven - leven er intussen vlak over de grens. En het einde van hun groei in aantal is nog niet in zicht.

Bij de Nedersaksische minister van Milieu Olaf Lies vult de wolf inmiddels een groot deel van zijn politieke agenda. Er is met het centrale Wolfsbureau op zijn ministerie en zo'n 150 wolfsadviseurs in de regio, een heel apparaat opgebouwd om de boeren en burgers te informeren en waar nodig financieel te ondersteunen.