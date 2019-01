'Kabinet gaat 'Urgenda-klimaatdoelen' voor 2020 niet halen'

Het kabinet gaat ervan uit dat de door de rechter opgelegde klimaatdoelen in de Urgenda-rechtszaak niet gehaald gaan worden. Dat zeggen bronnen rond het kabinet tegen Nieuwsuur.

Politiek verslaggever Arjan Noorlander: "Van de regeringspartijen geven VVD en CDA wel toe dat het eigenlijk niet haalbaar is. D66 en ChristenUnie zeggen hardop: 'laten we toch ons best doen'. Maar als je ze diep in de ogen kijkt geven ook zij toe dat het zo'n grote opgave is, dat die niet haalbaar is."

De leden van het kabinet willen ook nog niet hardop zeggen dat de doelen niet gehaald worden. Maar D66-staatssecretaris Van Veldhoven laat wel doorschemeren dat het lastig wordt, vooral toen maandag bleek dat het kabinet de CO2-uitstoot met 9 megaton meer moet terugbrengen dan gedacht. Van Veldhoven: "We dachten dat dit 4 megaton zou zijn, nu wordt het wel heel moeilijk om dit binnen een jaar allemaal te halen."

Politieke wil

De politieke wil binnen de regeringscoalitie ontbreekt eigenlijk ook een beetje, zegt Arjan Noorlander. "Het is voor een deel onvermogen, omdat het kabinet de afgelopen jaren al veel meer had kunnen doen. Maar ze vinden het ook gewoon een te grote politieke last. Ze willen liever met de langere termijn aan de slag, dat zijn de maatregelen die in het Klimaatakkoord komen te staan."

Toch kan de staat niet zomaar zeggen dat een uitspraak van de rechter niet zal worden uitgevoerd, vindt D66-Kamerlid Sienot. Hij vindt dat het streven moet blijven om de doelstelling te halen van 25 procent minder uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990. "Daar is alles op gericht."

GroenLinks en SP verwijten het kabinet niet eerder te hebben ingegrepen. Maar het simpel verhogen van de energierekening, daar zien zij ook niets in. In feite verloopt de politieke discussie over de klimaatmaatregelen die genomen moeten worden op basis van de Urgenda-uitspraak hetzelfde als over het concept-klimaatakkoord. Bij wie komt de rekening te liggen? En hoe worden de lasten zo eerlijk mogelijk verdeeld over burgers en bedrijfsleven?