Van 130 naar 120 is effectief, maar zet liever een kookwekker in je douche

Het kabinet denkt na over het verlagen van de snelheid op de snelweg van 130 naar 120 kilometer per uur, nu de uitstoot van CO2 waarschijnlijk met nog eens 9 megaton extra omlaag moet. De rijsnelheid aanpassen is een van de opties, naast het sluiten van kolencentrales en het verder verhogen van de energierekening.

Minder hard rijden betekent minder CO2. "Want als je harder rijdt dan gebruik je meer energie per kilometer. Vergelijk het met fietsen: als je hard rijdt, is de weerstand groter en dus is het energieverbruik hoger", vertelt verkeerseconoom Erik Verhoef.

Uitstootvermindering is nodig om aan de klimaatdoelen voor 2020 te voldoen: dan moet de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent verminderd zijn ten opzichte van 1990. Dat bepaalde de rechter in oktober vorig jaar, in een door Urganda aangespannen rechtszaak. Het percentage lijkt bij lange na niet gehaald te worden.

Maar toch waarschuwt Verhoef dat "het aanpassen van het snelheidsbeleid niet een soort ei van Columbus is waarmee we alles gaan oplossen". Het kabinet heeft het over een verlaging van 130 naar 120 kilometer per uur, waarmee we 0,3 megaton CO2 per jaar zouden besparen. Maar een verlaging van 130 naar 100 kilometer per uur zet veel meer zoden aan de dijk met 1,5 megaton.

En dan nog zitten we niet aan de besparing van 9 megaton. Het sluiten van de Hemwegcentrale Amsterdam en de Engie Centrale Rotterdam (samen 3,4 megaton) levert meer op. Maar ook korter douchen: als iedereen in Nederland niet meer langer dan 5 minuten doucht, besparen we ook 1,5 megaton CO2.