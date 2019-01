'Toevallig' geen uitzetting afgewezen asielkinderen tot volgende week

Tot eind volgende week worden er "toevalligerwijs" geen langdurig in Nederland verblijvende kinderen uitgezet naar het land van herkomst van hun ouders, schrijft staatssecretaris Harbers aan de Tweede Kamer.

GroenLinks, PvdA, SP en een aantal andere oppositiepartijen proberen al twee dagen duidelijkheid te krijgen van de regeringspartijen wat nu precies het nieuwe standpunt is over het Kinderpardon en wanneer dat dan ingaat. Ook willen zij weten of er nu kinderen worden uitgezet die mogelijk onder de nieuwe regeling zouden vallen.

De oppositiepartijen probeerden hier nog deze week een debat over te organiseren, maar dat wilden de regeringspartijen niet. Nu is er waarschijnlijk volgende week een Kamerdebat. Daarop wilden de oppositiepartijen de garantie dat er tot die tijd geen kinderen zouden worden uitgezet.

Korter dan vijf jaar

Volgens Harbers is er geen reden voor een extra uitspraak daarover, omdat er toch al geen uitzettingen gepland stonden van kinderen die onder het nieuwe Kinderpardon kunnen vallen. Wel staan er uitzettingen gepland van kinderen of gezinnen met kinderen die korter dan vijf jaar in Nederland zijn.

Afgelopen zaterdag maakten CDA en D66 bekend voor een verruiming van het Kinderpardon te zijn. De ChristenUnie was al voor, de VVD blijft tegen. Daarmee is er een Kamermeerderheid voor de verruiming. Maar de drie regeringspartijen laten in het midden wanneer de verruiming moet ingaan, wat tot vragen leidt. Morgen overleggen zij er onderling weer over.

Maar zolang de Tweede Kamer geen besluit neemt voert staatssecretaris Harbers het regeerakkoord uit, zo zei hij in de Kamer.