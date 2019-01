Kamermeerderheid voor verruiming kinderpardon, Harbers wacht onderzoek af

Staatssecretaris Harbers wil de uitkomsten afwachten van het onderzoek naar de mogelijkheden om het kinderpardon te verruimen. Dat zegt hij in reactie op het nieuws dat coalitiepartijen CDA en D66 een versoepeling van de regels willen rond het kinderpardon. Daardoor moeten meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning.

"Het is geen geheim dat er binnen de coalitie verschillend over dit onderwerp wordt gedacht", zegt Harbers. "Daarom zijn er afspraken gemaakt over het kinderpardon, zoals vastgelegd in het regeerakkoord. Dat is voor mij leidend."

Strenge regels

Het zogenoemde kinderpardon was een regeling uit 2012, waardoor kinderen van asielzoekers die langer dan vijf jaar in Nederland woonden en eigenlijk het land uit moesten, toch konden blijven. Er kwam een jaar later een tijdelijke overgangsregeling, maar nog steeds kunnen kinderen ervoor in aanmerking komen. Wel moeten ze dan aan specifieke voorwaarden voldoen.

De regels zijn zo strikt dat bijna niemand er gebruik van kan maken. CDA en D66 willen de regels versoepelen, door de eis dat mensen moeten meewerken aan hun eigen uitzetting aan te passen. Linkse partijen pleiten hier al langer voor.

Onwenselijk

Staatssecretaris Harbers zegt dat het langdurig verblijf in Nederland zonder zogenoemd duurzaam verblijfsrecht, in alle opzichten voor iedereen onwenselijk is, ook voor kinderen. "Daarom heb ik de onafhankelijke commissie onder leiding van Richard van Zwol ingesteld. Hij doet onderzoek naar alle aspecten die eraan bijdragen dat vreemdelingen, ondanks afwijzing van hun verblijfsaanvraag en de daaruit voortvloeiende vertrekplicht, vaak langdurig in Nederland blijven."

De uitkomsten van dat onderzoek worden voor de zomer verwacht.

De ChristenUnie en de PvdA zeggen het voorstel van CDA en D66 om de regeling aan te passen te steunen. Samen met GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren en Denk, die al langer voor zijn, tekent zich nu een Kamermeerderheid af voor een verruiming van het kinderpardon.