Onduidelijk of uitzettingen doorgaan tijdens ruzie over kinderpardon

Vanmorgen zei ChristenUnie-Kamerlid Voordewind dat wat de ChristenUnie betreft een directe stop aan de orde is. Maar fractievoorzitter Segers wilde bij binnenkomst niet zeggen of dat ook meteen nu is.

Door de verruiming van de regels moeten meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Vanmorgen voerde de ChristenUnie bij monde van Kamerlid Voordewind de druk nog op door te pleiten voor het onmiddellijk stopzetten van uitzettingen.

CDA, D66 en ChristenUnie willen onder meer dat de staatssecretaris opnieuw kijkt naar de 400 tot 700 zaken die tot nu toe werden afgewezen voor het kinderpardon, zoals Lili en Howick. Een groot deel van die kinderen woont al jaren in Nederland, of is hier geboren.

De VVD is fel tegenstander van een verruiming van het pardon. Bij binnenkomst liet fractievoorzitter Dijkhoff weten dat wat hem betreft de afspraken in het regeerakkoord staan. Hij is niet blij met de voorstellen van de coalitiegenoten. "Je brengt op deze manier ouders in de verleiding om kinderen weer in de illegaliteit te laten opgroeien."