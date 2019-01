ChristenUnie verhoogt de inzet in het kinderpardon en voert druk op

Regeringspartij ChristenUnie voert de druk op voor het coalitieoverleg van vandaag. De partij wil een directe stop van uitzetting asielkinderen en hun ouders.

"Het zou bizar en heel zuur zijn voor kinderen als ze nu worden uitgezet terwijl er overleg wordt gevoerd over nieuwe regels en ze onder die nieuwe regels mogelijk zouden mogen blijven", zegt CU-Kamerlid Voordewind. "Dan zeg ik: laten we pas op de plaats maken en eerst duidelijkheid geven over het nieuwe beleid."

Verblijfsvergunning

De vier coalitiepartijen komen vandaag bij elkaar om te spreken over een eventuele aanpassing van de regels, nu CDA en D66 zaterdag een plan hebben ingediend bij staatssecretaris Harbers om de regels te verruimen. Door de verruiming van de regels moeten meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning.

De partijen willen onder meer dat de staatssecretaris opnieuw kijkt naar de 400 tot 700 zaken die tot nu toe werden afgewezen voor het kinderpardon, zoals Lili en Howick. Een groot deel van die kinderen woont al jaren in Nederland, of is hier geboren.

Draai

De ChristenUnie pleit al langer voor zo'n verruiming, maar wist dit tijdens de formatie niet binnen te halen. Zaterdag zei de partij al blij te zijn met de bijval van het CDA en D66.

De grootste regeringspartij, de VVD, wil niet dat de regels worden aangepast. De partij zegt ervan uit te gaan dat de afspraken uit het regeerakkoord worden gerespecteerd.