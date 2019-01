Chinese arts die baby-dna manipuleerde hangt straf boven hoofd

De Chinese arts die in november claimde dat hij twee genetisch gemodificeerde baby's op de wereld heeft gezet, handelde alleen en vermeed toezichthouders. Dat schrijven Chinese onderzoekers in een rapport over de zaak. Staatsmedia melden dat de dokter een straf boven het hoofd hangt.

De onderzoekers zeggen tegen staatspersbureau Xinhua dat dokter He Jiankui persoonlijk verantwoordelijk was voor de financiering van zijn experiment en het team dat hij leidde. Hij zou zijn grensverleggende onderzoek volgens de autoriteiten hebben gedaan voor persoonlijke roem en om geld te verdienen.

Daarbij zou He de Chinese richtlijnen voor dit soort medisch onderzoek hebben geschonden. Waar hij precies van zal worden beschuldigd in China is nog niet duidelijk. Wel is bekendgemaakt dat hij een ethisch rapport heeft vervalst.

'Schadelijk in binnen- en buitenland'

"Dit gedrag is een forse overtreding van de ethische richtlijnen voor wetenschappelijk onderzoek. Het is een overtreding van de nationale richtlijnen en het heeft schadelijke gevolgen in binnen- en buitenland", staat in het rapport over He's experiment.

Xinhua meldt verder dat er naast de twee baby's, Lulu en Nana, hoogstwaarschijnlijk nog een derde kind is betrokken bij het experiment. Dat zou nog niet zijn geboren. Het is de bedoeling dat de gezondheid van de drie kinderen nauwlettend in de gaten wordt gehouden. In totaal namen acht stellen deel aan het onderzoek.

Verboden

Eind november vorig jaar zei He nog trots te zijn op zijn werk, omdat naar eigen zeggen de kinderen dankzij hem minder vatbaar waren voor hiv, het virus dat aids veroorzaakt. Wereldwijd leidde het experiment tot geschokte reacties van wetenschappers, vooral omdat niet duidelijk is wat de genetische aanpassingen voor gevolgen kunnen hebben voor de kinderen en hun nakomelingen.

In Europa en de VS is het op dit moment nog verboden om het dna van mensen aan te passen. In China is dat anders, maar mogen onderzoekers geen embryo-onderzoek doen "dat ethische en morele principes schendt". Na He's bekendmaking in november heeft China hem direct opgedragen zijn onderzoek te staken.