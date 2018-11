Baby's met gemanipuleerd dna geboren? 'Afwachten of het waar is'

Een Chinese wetenschapper claimt de eerste genetisch gemodificeerde baby's op de wereld te hebben gezet. De tweeling Lulu en Nana zou deze maand zijn geboren. Collega's willen eerst bewijzen zien.

Als de claim waar is, zou dat een grote stap betekenen in dit omstreden veld. Gerenommeerde bronnen als het persbureau AP en de universiteit MIT wijdden daarom exclusieve verhalen aan het bericht, hoewel de Chinese onderzoeker He Jiankui zijn werk presenteerde in een YouTube-filmpje in plaats van in een vakblad.

Opmerkelijk genoeg kondigt het ziekenhuis waaraan He is verbonden een onderzoek naar de gang van zaken aan. Een woordvoerder zegt dat het experiment daar niet is uitgevoerd en de tweeling er niet is geboren.

"Het is gek dat dit via YouTube de wereld in wordt geslingerd", meent hoogleraar Niels Geijsen, die onderzoek doet naar de gebruikte methode. "Meestal worden dit soort resultaten gepubliceerd in tijdschriften, zodat andere wetenschappers ze kunnen beoordelen. We zullen dat moeten afwachten."

"Is dit nieuws? Het is in ieder geval sensatie", oordeelt Geijsen. "Ik denk dat de soep niet zo heet gegeten zal worden, maar het gaat nu overal rondzingen. Ik denk dat het belangrijk is om het te duiden en in een context te plaatsen."

'Paniek zaaien'

Aanpassingen in het menselijke dna zijn medisch en ethisch omstreden. Voorstanders noemen het een baanbrekende manier om genetische aandoeningen te voorkomen, maar het is nog niet duidelijk wat dna-veranderingen op de lange termijn zullen betekenen voor de kinderen. Daarnaast bestaat het gevaar dat ouders gaan 'shoppen' om hun kinderen bepaalde kenmerken te geven.

He wijst die kritiek van de hand. "De media zaaiden ook paniek toen Louise Brown als eerste ivf-baby werd geboren. Maar de afgelopen veertig jaar zijn wetgeving en normen samen met ivf ontwikkeld", stelt He. "Ik begrijp dat mijn werk controversieel is, maar volgens mij hebben gezinnen het nodig."