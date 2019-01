Nederland bereidt zich voor op no-deal-brexit, maar problemen zijn onvermijdelijk

Volgens minister Blok kunnen we bij een no-deal-brexit de grootste problemen verwachten bij ferryterminals, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en handelsstromen. Maar ook elders zijn er gevolgen. Een greep:

Inlichtingendiensten. Hoewel de samenwerking tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten niet direct wordt geraakt, vervallen wel de EU-instrumenten voor samenwerking tussen politie en justitie en informatie-uitwisseling tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Daardoor zullen opsporingsonderzoeken die Nederland samen met het Verenigd Koninkrijk uitvoert meer tijd gaan kosten.

Stemrecht. Britten die in Nederland wonen en geen EU-paspoort hebben, mogen straks niet meer stemmen voor het Europees Parlement. Ook als ze zich al hadden geregistreerd als kiezer voor de Europese verkiezingen in mei krijgen ze geen stempas.

Studenten. Voor Nederlandse studenten die in het Verenigd Koninkrijk studeren, verandert er niets in hun studiefinanciering, maar in de toekomst misschien wél voor het collegegeld.

Uitkeringen. In de brief van minister Blok staat dat Nederlandse uitkeringsgerechtigden in het Verenigd Koninkrijk misschien "onevenredig grote nadelen" kunnen ondervinden van een no-deal-brexit. Maar het kabinet werkt aan een "fatsoenlijke oplossing", door de wetten rond sociale zekerheid op dit punt aan te passen.